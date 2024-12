ORSOLINI, Salta la Juve. In dubbio col Benfica. Coi viola...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Orsolini rischia di dover alzare bandiera bianca. L'esterno del Bologna salterà quasi sicuramente la Juventus ed è a rischio anche per il Benfica, ma un quadro più completo lo si avrà oggi dopo i test diagnostici a Casteldebole. Le sensazioni iniziali non sono negative, il guaio fisico, come riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe essere di lieve entità, ma comunque il poco tempo a disposizione per recuperare rimane.

La speranza è esserci almeno in Champions League. La società ha aggiornato sulle stato fisico dell'esterno italiano: "Riccardo Orsolini è stato sostituito nel corso del primo tempo a causa di un risentimento alla coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni". Tra undici giorni, lo ricordiamo, è in programma il match di campionato contro la Fiorentina al Dall'Ara.