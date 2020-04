ORLANDO, Castrovilli mi ricorda Iniesta. Iachini...

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così a La Nazione a proposito di Iachini e Castrovilli: "Beppe è malato di calcio e motivato. Sa bene di avere fra le mani l’occasione più bella e importante di tutta la sua carriera e non vuole sbagliare niente. Portarlo a cena è quasi impossibile: vede 20 partite al giorno, va al campo un’ora prima di tutti, lavora fino a notte. Castrovilli? Quello che gli ho visto fare è incredibile. Mi piace come si muove fra due, tre avversari. Ha il cambio di passo giusto… sotto certi aspetti mi ricorda molto Iniesta. Gaetano diventerà un super-campione“.