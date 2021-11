ODRIOZOLA, Retroscena: favorito da un no all'Atletico

La Nazione pone la lente d’ingrandimento sull’acquisto di Alvaro Odriozola. Il Real Madrid, si è sussurrato nei corridoi del mercato spagnolo, pare che abbia accolto con favore il rifiuto della Fiorentina di cedere in estate Dusan Vlahovic all’Atletico Madrid: diniego che avrebbe definitivamente aperto i canali diplomatici tra club e il trasferimento del terzino in viola sia è nato anche per questa sinergia. La formula è quella del prestito secco, ma a gennaio è già stato messo in calendario un appuntamento per aggiungere all’accordo la possibilità di esercitare una opzione sul contratto dello spagnolo.