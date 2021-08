ODRIOZOLA, Perché si lavora al prestito biennale

Fiorentina e Real Madrid, sottolinea stamani il Corriere dello Sport - Stadio, stanno lavorando al prestito biennale di Alvaro Odriozola. I due club hanno già l'accordo, e il quotidiano spiega il motivo per cui la base è il prestito biennale: con il Decreto Crescita ci sarebbero grandi facilitazioni dal punto di vista fiscale per la società viola. Il ricco stipendio del terzino non sarebbe dunque così insormontabile, anche grazie alla partecipazione del Real nella spesa.