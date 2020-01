OBIETTIVI, Spal punta Bonifazi. Intanto Saponara...

Per quanto riguarda il reparto difensivo uno degli obiettivi della Fiorentina porta il nome di Kevin Bonifazi. Anche se sul difensore è in forte pressing la Spal che ha chiesto al Torino anche Iago Falque. Ecco che si potrebbe puntare ad una maxi operazione tra spallini e granata con il coinvolgimento di Bonifazi nella trattativa per Iago Falque. Oggi potrebbero esserci delle novità considerato che le parti si incontreranno. La Fiorentina sta a guardare e monitora la situazione. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Intanto manca solo l'ultimo tassello, formale, per il trasferimento di Riccardo Saponara al Lecce dalla Fiorentina via genoa. Si aspetta solo al fumata bianca.