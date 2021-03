OBIETTIVI, Sarri vicino all'intesa col Fenerbahce

Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera (ed. Roma), Maurizio Sarri è vicino a trovare l'intesa con il Fenerbahce. Il tecnico ha incontrato ad Istanbul il presidente del club turco, Ali Koc, intenzionato a risolvere il contratto con l'attuale allenatore Emre Belozoglu. La prossima settimana - riporta il sito Ajanssport - dovrebbe andare in scena il summit decisivo. Aggiungiamo noi per completezza che Radio Kiss Kiss ha riportato la smentita da Figline, con Sarri che sarebbe "caduto dalle nuvole" in proposito.