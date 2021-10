OBIETTIVI, Orsolini potrebbe partire già a gennaio

Secondo il Corriere dello Sport, Riccardo Orsolini a gennaio potrebbe lasciare il Bologna. La Fiorentina - scrive il quotidiano - aveva offerto in estate 13 milioni ma il Bologna ne pretendeva 15, inoltre c’è da dire che il club non vorrebbe privarsi dell’attaccante. Tuttavia se il tecnico Mihajlovic dovesse continuare a giocare col 3-4-1-2, e Orsolini continuasse a faticare, i rossoblù sarebbero costretti a considerare la sua cessione (se non fosse stesso giocatore a chiederla).