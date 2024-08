NZOLA, Viola lavora per darlo in prestito con riscatto a 10

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In quanto alle uscite che sta cercando di sistemare la Fiorentina, La Nazione afferma come il club viola stia lavorando su un doppio binario per sistemare M'Bala Nzola: il primo porta a Cagliari, il secondo a Lecce. Ci sarebbe stato anche un (minimo) interesse del Verona, ma tutto sembra correre in una direzione su cui la Fiorentina ha intenzione di lavorare molto. Per l'attaccante si continua a parlare solo e soltanto di prestito.

Formula che la Fiorentina punta a personalizzare con l’inserimento della clausola del riscatto, che per i viola non potrà essere inferiore ai 10 milioni di euro. Il Lecce potrebbe scavalcare il Cagliari nella gerarchia dei club nella scia di Nzola.