NZOLA, Coppa Italia decisiva per ritoccare un triste score

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel giorno di Fiorentina-Parma, la Nazione punta i riflettori su M'Bala Nzola: finora una rete ogni 500 minuti da quando è a Firenze. Calcolo facile visto che l'angolano ha segnato solo due reti in diciannove presenze stagionali (1000 minuti nel complesso).

Proprio per questi (freddi) numeri, l'ex Spezia è chiamato a rispondere anche in Coppa Italia alle numerose critiche sul suo conto. Dopo la panchina con la Salernitana e una manciata di minuti finali dove non si è comunque fatto trovare pronto, Nzola è chiamato a battere un colpo nel match del Franchi, una sfida di Coppa Italia che per lui diventa più che mai decisiva.