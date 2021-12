NZOLA, Bloccato da Motta. E Mayoral vuole Firenze

Frenata da Spezia per Nzola in viola: è stato lo stesso allenatore Motta a esprimere alla società un chiaro «no» all’ipotesi di cessione del centravanti durante il mercato di gennaio. Come spiega questa mattina La Nazione, la Fiorentina aveva inserito in nome di Nzola all’interno di un lotto di possibili «vice Vlahovic» e la pista sembra definitivamente chiusa. Non è invece tramontata l’ipotesi di portare Borja Mayoral a Firenze, anche perché il giocatore spagnolo sta spingendo verso questa direzione e i rapporti con Mourinho continuano ad essere molto tiepidi. I buoni uffici fra la Fiorentina e il Real Madrid – che non sembra orientato però a confermare il prestito di Odriozola al termine di questa stagione – potrebbero fare la differenza, soprattutto se si raggiungerà un accordo sulla cifra del riscatto obbligatorio. Fra le alternative da tenere presenti, resiste Caicedo che lascerà sicuramente il Genoa.