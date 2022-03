NUOVO FRANCHI, ACF trasloca o no? Le ipotesi

La Nazione sottolinea come il confronto Comune-Fiorentina in merito al nuovo Franchi sarà fondamentale anche per un motivo: durante i lavori in corso, sarà fatto di tutto perché società e squadra viola accusino il meno possibile i disagi del cantiere che farà cambiare volto al «Franchi».

Ci sono esempi, in Italia, vedi la trasformazione dello stadio dell’Atalanta a Bergamo o l’impianto dell’Udinese, che hanno tollerato bene il passaggio dal vecchio al nuovo, senza far allontanare squadra e tifosi, ma esiste anche l’eventualità (come fu quando si fecero i lavori per i Mondiali di Italia ’90) che si scelga di andare a giocare altrove, in un impianto utilizzato per le partite in casa ma logisticamente lontano da Firenze. Toccherà alla Fiorentina, in questo caso, dire l'ultima parola.