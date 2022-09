NUNO GOMES, Vlahovic è già oggi uno dei migliori

Nuno Gomes, grande ex attaccante anche della Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tra tutti gli argomenti toccati, c’è stato anche Dusan Vlahovic, ex viola oggi alla Juventus. Questo un piccolo estratto delle sue dichiarazioni:

Vlahovic è già uno dei più forti a livello internazionale?

"Diciamo che non gli manca davvero nulla per diventarlo. Già oggi è uno dei giovani migliori attaccanti, e il tempo è dalla sua parte: può crescere ancora tanto. Per caratteristiche è simile ad Haaland: possono essere il futuro per diverso tempo. A Dusan posso solo dire di lavorare sempre, in allenamento e in tutte le partite per migliorarsi in ogni occasione e diventare ancora più forte. In tutte tranne quella con il Benfica…".