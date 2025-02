Non chiamatele "riserve": da Parisi a Richardson, passando per Pongracic. Le rivincite

La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma su coloro che hanno trovato meno spazio nella prima parte di stagione e che poi, giovedì contro l’Inter, si sono rifatti. Come Fabiano Parisi, che non solo è rimasto a Firenze ma pochi giorni fa ha disputato la miglior gara in viola nell’inedito ruolo di ala sinistra, candidandosi veramente al bis stasera a San Siro.

Stessa tendenza per Amir Richardson, che contro la formazione di Simone Inzaghi ha trovato con il passare dei minuti posizione, geometrie, vivacità. Ed anche una buona dose di sostanza considerando come ha strappato il pallone agli avversari dando il via all’azione del secondo gol, quello di Kean su cross di Dodo. Discorso simile per Marin Pongracic, il quale nelle ultime due settimane è uscito dal tunnel e contro Lazio, Genoa ed Inter ha disputato tre gare buone a raffica.