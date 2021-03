NKOULOU, C'è anche la Viola: ma che concorrenza

Nome nuovo per la difesa della Fiorentina, in vista dell’estate: secondo quanto riporta stamani Tuttosport, tra i pretendenti per Nicolas Nkoulou ci sarebbe anche la società viola, che sta seguendo passo dopo passo l’evolversi della situazione contrattuale tra il giocatore e il Torino. A fine stagione Nkoulou si svincolerà a parametro zero dopo aver provato a dare tutto per la salvezza dei granata ma ad attenderlo c’è la concorrenza di una serie di squadre in A, tra cui - come detto - la Fiorentina che ha già preso informazioni al pari di Roma e Milan, più svariate società dall’estero pronte a piazzare il colpo a costo 0.