NIKOLAOU, Una pista fredda, ma Viola alla finestra

Nel giorno in cui si chiude il calciomercato, la Fiorentina vive intensamente le ultime ore. Diverse sono le situazioni che possono interessare il club viola, come quelle che riguardano il pacchetto difensivo. Uno dei profili più sondati in tal senso è Dimitrios Nikolaou. Come riporta La Nazione, la pista si è raffreddata da martedì sera, ma la Fiorentina è sempre lì, in caso lo Spezia ci ripensasse. Mentre al contrario, riporta il quotidiano fiorentino, è più complicato che in mezzo al discorso ci finisca Matija Nastasic.