NICO, Un futuro incerto. Se arrivasse Colpani non sarebbe intoccabile

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la vittoria della Copa America, insieme a Martinez Quarta, con la maglia dell'Argentina, Nico Gonzalez al momento è in vacanza. Una volta terminate le ferie, scrive La Nazione, il numero 10 viola tornerà a Firenze, anche se il suo futuro non è ancora chiaro. Il cronoprogramma dell'estate dell'ex Stoccarda una volta rientrato in Toscana prevede prima l'incontro con Palladino, poi il primo allenamento e infine un futuro che dipenderà tanto dalle mosse di mercato dei viola. La Fiorentina infatti sta puntando forte sull'ingaggio di Andrea Colpani.

Con l'arrivo del trequartista classe 1999 Nico non sarebbe più intoccabile nell'undici gigliato e allora le cose potrebbero cambiare. La Fiorentina, privandosi di giocatori come Bonaventura, Castrovilli e soprattutto Milenkovic, ha già dimostrato di poter fare a meno dei vecchi pilastri. Vedremo cosa succederà da qui a settembre, perché con il mercato le sorprese sono dietro l'angolo.