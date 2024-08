NICO, Tra Gudmundsson e Vargas: Viola al lavoro per sostituirlo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualora andasse in porto la cessione di Nico Gonzalez, la Fiorentina avrà un bel gruzzolo da reinvestire sul mercato per cercare un sostituto all'altezza dell'argentino. A tal proposito, evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport, il nome più gettonato per i dirigenti viola tornerebbe quello di Albert Gudmundsson. Cercato con insistenza sul finire del mercato di gennaio, sull'islandese grava anche la situazione personale che lo vede impegnato in un processo che si terrà in autunno. Adesso però, con un'ipotetica e sempre più probabile uscita di Nico, i dirigenti viola avrebbero in mano le risorse necessarie per chiudere il colpo col Genoa.

Mentre in alternativa, per la Rosea torna d'attualità un altro ex obiettivo della sessione invernale. Quel Ruben Vargas che all'Europeo ha sentenziato l'Italia agli ottavi di finale, cercato anch'esso con insistenza a gennaio. L'Augsburg chiedeva 10 milioni e l'accordo sembrava ad un passo per circa 7. Ora però lo svizzero torna nel mirino della Fiorentina.