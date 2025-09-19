Nico Paz sfida Gudmundsson, La Repubblica: "E l'argentino è stato anche vicino ai viola"

Fiorentina-Como avrà nel duello Gudmundsson-Nico Paz una delle chiavi della partita, due calciatori in grado di determinare in positivo o in negativo le sorti di viola e comaschi, si legge su La Repubblica-Firenze. Gudmundsson, tornato pienamente in gruppo da inizio settimana dopo il fastidio alla caviglia subito in nazionale e che lo ha costretto al forfait con il Napoli, cerca il primo gol in campionato e una prestazione da vero dieci, alla ricerca di una qualità vista soltanto nella prima partita dell’anno con il Polissya in Conference.

Per Nico Paz invece l’annata è ripartita sulla scia della grande stagione dello scorso anno. Rimasto a Como nonostante tante voci di mercato, Tottenham in primis, l’argentino ha già segnato due gol in tre partite, entrambi in casa, entrambi decisivi per portare punti alla squadra di Fabregas, entrambi bellissimi. Una sfida, quella tra i due, che poteva avere oltre al campo anche strascichi di mercato. Prima di acquistare Gudmundsson nel 2024, la Fiorentina si era avvicinata proprio a Nico Paz. Intermediari si erano messi in contatto con Pradè e Goretti proponendo il calciatore con la stessa formula, prestito con bassa recompra intorno ai dieci milioni a favore del Real Madrid, accettata poi dal Como.