Gudmundsson e la 'veronica' che cambia le strategie di mercato: la salvezza passerà anche dai suoi colpi

Stop al limite, veronica e tiro sotto l'incrocio. Poesia calcistica firmata Albert Gudmundsson nel match vinto contro l'Udinese. Un colpo da numero 10 che la Fiorentina e i suoi tifosi attendevano da tempo e che è stato applaudito con entusiasmo da tutti, nonostante l'aperta contestazione della Curva Fiesole. Da quel gesto, espressione della qualità che l'islandese potrebbe esprimere con maggiore continuità, riparte l'avventura in viola dell'ex Genoa, comunque al momento miglior marcatore stagionale.

Cambio di strategia

Non più di 10 giorni fa, la Fiorentina faceva sapere che lui, come altri calciatori ritenuti in estate come cardine del progetto poi naufragato nei mesi successivi, resta sotto esame in vista del mercato di gennaio. L'atteggiamento in campo, ma anche quello lontano da esso, avevano spinto Ferrari e Goretti a prendere in considerazione anche un clamoroso allontanamento a gennaio, tema è stato già parzialmente discusso anche con Fabio Paratici, prossimo a diventare il nuovo direttore dell'area tecnica viola. Dopo la prestazione contro l'Udinese, pur in attesa di conferma già a cominciare dalla sfida di Parma, le cose sembrano già parzialmente cambiate.

Un'occasione per tanti

Il mercato nazionale e internazionale tiene le antenne dritte intorno a Gudmundsson perché potrebbe rilevarsi un'occasione per tanti, ma soprattutto dopo l'approccio vincente nei confronti del nuovo dirigente, la sua cessione a gennaio sembra più lontana. Questo perché Paratici lo considera come uno dei migliori in rosa e dunque pressoché intoccabile e anche perché i rapporti tra lo stesso dirigente e i suoi agenti sono ottimi da tempo e nessuno vorrebbe arrivare a un'interruzione del rapporto nel corso del mercato invernale. Al massimo se ne riparlerebbe in estate.

Protagonista della salvezza

Prima però c'è la convinzione che Gudmundsson, liberato da compiti che in precedenza lo avevano inibito in campo e "registrato" dall'arrivo di un dirigente che sappia instradarlo anche negli allenamenti e fuori dal campo, possa ricoprire un ruolo chiave nella difficile rincorsa alla salvezza della Fiorentina e perché per l'assalto alla Conference a cominciare dai play off di febbraio. Poi se il mercato presenterà un'occasione unica come un'offerta superiore ai 20 milioni, sarà il club a decidere se cambiare strategia, ma nel frattempo, le voci su un possibile prestito o di un addio praticamente certo sono già rientrate. La Fiorentina è convinta di dare nuova fiducia al suo numero 10 e lui non ha mai espresso pubblicamente o privatamente la espressa volontà di allontanarsi anzitempo da una nave che rischia di affondare.