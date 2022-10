NICO, Mai titolare in Serie A e in Conference League

Nicolas Gonzalez sta cercando di riprendersi il ruolo di protagonista a Firenze - si legge su La Gazzetta dello Sport - L’argentino non è mai riuscito, causa problemi nella zona del tallone, a partire titolare né in campionato né in Conference League. L’unica apparizione dal primo minuto, datata 18 agosto, è giunta nell’andata del Play Off contro il Twente (segnando) ed in quattordici partite stagionali ha giocato circa 200 minuti. Una miseria che ha impoverito tecnicamente la Fiorentina. Dopo i 45 minuti giocati contro la Lazio è molto probabile che Nico stasera ritrovi la maglia da titolare in cerca di giocate e soprattutto gol (sono 2 in totale quelli stagionali).