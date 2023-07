NICO, Lacrime, vacanze e voglia di essere protagonista

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tutti i tifosi viola avevano lasciato Nico Gonzalez con l'immagine di lui in lacrime, prima a Roma e poi a Praga. Dopo il finale di stagione ricco di delusioni, l'argentino, come il resto della squadra, ha staccato la spina e si è goduto le vacanze. Da domani l'ex Stoccarda sarà finalmente a disposizione di Vincenzo Italiano. Un rientro importante, come specificato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, accompagnato dalla grande voglia di essere protagonista e di riscatto che Nico si porta dietro ormai da mesi.