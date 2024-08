NICO, La Juventus può usare la carta McKennie in 2 modi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport parla delle quotazioni di Nico Gonzalez che sono in netto rialzo per la Juventus. I contatti sono iniziati tre giorni fa e il club bianconero è consapevole del gradimento del giocatore ma il suo profilo resta ancora da approfondire.

Però risponde a tante esigenze e Giuntoli può mettere sul piatto anche McKennie, già sondato dalla Fiorentina e possibile cessione per oltre 10 milioni: soldi utili in ogni caso per l'assalto a Nico. ul fronte viola, invece, nessun ragionamento può davvero innescarsi fino a quando non arriverà un’offerta, lunedì potrebbe essere un giorno importante perché il giocatore tornerà ad allenarsi al Viola Park.