NICO, Juve ottimista di chiudere: niente contropartite

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport quello di Nico Gonzalez alla Juventus è un rebus complicatissimo. In ambienti vicini alla Juve l’ottimismo per la buona riuscita dell’affare sta toccando picchi elevatissimi: si parla di offerta da 30 milioni più bonus facilmente raggiungibili, decisiva per far vacillare la resistenza di Commisso (ne chiedeva 40), già parzialmente fiaccata dall’entusiasmo con il quale l’argentino ha accettato lo stipendio da 3,7 milioni annui. L’affare sembra in dirittura.

Non ci sarà nessuna contropartita. O meglio: l’interesse della Fiorentina per Kostic, che c’è ed è sicuramente superiore alla stima per Arthur, attratto da sirene estere, seguirà altre vie perché la Viola vuole monetizzare. E con Nico realizzerà una succosa plusvalenza.