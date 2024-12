NICO, In dubbio per domani ma vuole esserci ad ogni costo

FirenzeViola.it

Nico Gonzalez, dopo aver svolto un allenamento mirato per smaltire i carichi di lavoro post-infortunio, non è ancora sicuro della sua presenza contro la Fiorentina. Tuttavia, è determinato a esserci a ogni costo per la possibilità di affrontare i suoi ex compagni. Il ritorno in campo sembra positivo, con il tecnico Thiago Motta che potrebbe utilizzarlo come trequartista, ruolo in cui si è già disimpegnato con successo.

Finora ha giocato 399 minuti in nove partite, segnando un gol in Champions League, uno in Coppa Italia e uno in campionato contro il Monza. La sua forma sta migliorando, e la sua presenza sarebbe un’importante risorsa per l’attacco della Juventus. A riportarlo è il Corriere dello Sport.