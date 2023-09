NICO, Imprescindibile per la Viola. Oggi torna a Firenze

FirenzeViola.it

Le gambe saranno di certo un po’ pesanti, ma l’umore è quello dei giorni migliori. Il ritorno al gol in Nazionale ha regalato a Nico Gonzalez un momento di grande gioia personale. Nel suo rapporto con la Seleccion adesso ha bisogno di ricevere qualcosa indietro dopo la beffa Mondiale dello scorso anno. La notte di La Paz ha iniziato a farlo, seppur in minima parte.

Oggi l'argentino è atteso al Viola Park per riprendere in mano il filo del discorso interrotto a San Siro, dove ha perso il duello con l’amico Lautaro Martinez. Nico sa di essere imprescindibile per questa Fiorentina. Lo dicono i numeri, le giocate e non solo. I compagni ne hanno spesso decantato le lodi, consapevoli di dover sopportare magari un dribbling di troppo e coprirne una ripartenza, perché con la palla sul mancino può essere capace di tutto, pure di risolvere una contesa complicata come quella contro il Rapid Vienna. Ecco quanto scrive questa mattina La Nazione.