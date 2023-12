NICO GONZALEZ, La certezza viola. Dal dischetto infallibile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una risata con i compagni un attimo prima di calciare e gol. Questa la tranquillità e la sicurezza con cui Nico Gonzalez ha calciato, e soprattutto segnato, il rigore decisivo per la qualificazione della Fiorentina alla fase ad eliminazione diretta della Conference League. Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Nico Gonzalez da quando veste la maglia viola è diventato infallibile dal dischetto. Dieci su dieci da quando è a Firenze, uno score impressionante.

Meglio di lui solo un altro specialista come Hakan Chalanoglu con 11 rigori segnati su 11. L'argentino è stato decisivo per le sorti viola in Conference, così come lo è stato e lo è in Serie A. In campionato per lui sono già sei reti ed un assist. Eppure all'inizio anche in viola aveva mostrato le sue qualità straordinarie, ma anche tutte le sue debolezze da un punto di vista fisico e mentale. Oggi, grazie anche all'aiuto di uno psicologo, tutto è cambiato e Nico con freddezza glaciale mostra solamente le sue immense qualità.