NICO, Convocazione "singolare". Quante partite ha saltato

L'edizione odierna di Tuttosport parla di Nico Gonzalez e delle sue condizioni che preoccupano in casa Juventus. L'ex Fiorentina sarebbe perfetto anche per sostituire Vlahovic al centro dell'attacco di Thiago Motta ma per ora ciò che fa discutere è la convocazione con l'Argentina che ha un po' stupito tutti. Il quotidiano la definisce "singolare" visto che il calciatore è fermo dal 2 ottobre scorso.

Bisognerà vedere se Nico Gonzalez sarà convocato per l'ultima partita prima delle Nazionali contro il Torino, anche se un eventuale partenza verso il Sudamerica non farebbe in alcun caso felice Motta visto che al ritorno in campionato ci sarebbe il Milan a San Siro. Nico ha già saltato otto gare per infortunio-