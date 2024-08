NICO, Bianconero per 38 mln. Ancora l'asse Firenze-Torino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scritto questa mattina dall'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica, Nico Gonzalez è un giocatore della Juventus. Decisivo il terzo rilancio in pochi giorni della società bianconera che è arrivata, bonus compresi, ad una cifra vicina ai 40 milioni richiesti dal club di Commisso. Trasferimento nei fatti a titolo definitivo con pagamento dilazionato, seppur nella pratica sarà un prestito oneroso di 7-8 milioni con obbligo di riscatto senza condizioni fissato a 25 milioni. A questi vanno poi aggiunti 5-6 milioni di bonus di cui 3 facilmente raggiungibili. La trattativa è finita come ormai da tempo si era capito potesse andare a finire e la Fiorentina si era cautelata prima con gli acquisti sia di Colpani che di Gudmundsson.

L'amarezza dei tifosi però resta perché ancora una volta, il miglior giocatore della rosa viola se ne va alla Juventus. Senza scomodare Roberto Baggio e rimanendo agli anni più recenti, sono stati 25 milioni i milioni pagati dai bianconeri per Melo, poi è toccato a Bernardeschi trasferirsi sull'asse Firenze-Torino per circa 40. Dall'arrivo di Commisso poi sono passati alla Vecchia Signora Chiesa nel 2020 per circa 60 milioni e Vlahovic nel 2022 per 70 più 10 di bonus. E adesso Nico. Insomma tanti sono i soldi spesi dalla Juventus per rubare le stelle alla Fiorentina. Oggi l'argentino sosterrà le visite mediche e poi sarà a tutti gli effetti un calciatore bianconero. Facile pensare a come verrà accolto al Franchi quando tornerà vestito di bianconero.

Chiusa la telenovela Nico, ora ci sono altri casi da mettere a posto per la Fiorentina. Dal futuro di Amrabat agli esuberi da piazzare, fino al mercato in entrata e al muro da alzare nei confronti dei possibili assalti a Kayode. Per il terzino destro infatti per ora i gigliati hanno respinto delle offerte dall'Inghilterra, la più importante sui 18 milioni.