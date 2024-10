NEW SAINTS, Matricola che ha battuto record di Crujiff

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani al Franchi la Fiorentina scenderà in campo per la prima volta nella nuova edizione della Conference League. Lo farà contro i New Saints, formazione gallese di recente nascita (1959) che milita nella Welsh Premier League anche se disputa le sue partite casalinghe ad Oswestry in Inghilterra. I biancoverdi a livello europeo sono una matricola ma sono riusciti a battere un record che durava da 45 anni. Nel 2017 infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, i gallesi hanno vinto 27 gare consecutivamente, 21 in campionato, 1 in Coppa nazionale, 3 in Challenge Cup e 2 nella Challenge gallese, superando così il precedente record di 26 stabilito nella stagione 1971-1972 dall'Ajax di Johan Cruijff.

In patria nelle ultime stagioni hanno dominato il campionato, hanno centrato tre scudetti consecutivi e adesso sono sbarcati nel calcio europeo. Dopo essere stati eliminati dal Ferencvaros nei preliminari di Champions League e dai moldavi del Petroclub in quelli di Europa League, sono riusciti ad ottenere il pass per la fase a girone unico di Conference League contro il Panevezys. Con una rosa dal valore di mercato di poco inferiore ai 3 milioni di euro il calciatore più importante, valore stimato di 250mila Euro, è l’attaccante classe 2003 Brad Young. In panchina siede un ex difensore di Crystal Palace e Middlesbrough Craig Harrison.