NAZIONE, Viola potenzialmente da record: mai così tanti impegni

Sono 52 al momento le gare da giocare fino a fine stagione per la Fiorentina, ma potrebbe essere battuto il primato di 56 in caso di proseguo della strada in Conference League. La Nazione fa il punto su un calendario fittissimo che aspetta la squadra viola nelle prossime settimane e sui tre impegni dei ragazzi di Vincenzo Italiano.

Per il campionato:"quota Europa scesa, ma dovremo fare 1,6 punti a partita", scrive il quotidiano: La penalizzazione della Juventus ha fatto scendere, potenzialmente, la quota per qualificarsi ad una competizione europea. Nel caso, infatti, dovesse trionfare in Coppa Italia una delle attuali prime 6 in classifica (considerato anche il netto distacco in graduatoria) sarebbe la settima arrivata ad accedere al play off per l’accesso alla fase finale di Conference League.

Capitolo Coppa Italia: qui i conti sono più facili. Mancano potenzialmente tre gare al trofeo (le due da giocare in forma di andata e ritorno con la Cremonese e poi, in caso di passaggio del turno la finale contro una tra Juventus e Inter). -Da evidenziare- scrive la Nazione -il particolare feeling della Fiorentina di Commisso in Coppa Italia, in grado di vincere 11 delle 15 gare sin qui disputate (73%). Nella storia viola solo durante la gestione Befani si è registrata una percentuale maggiore di successi (83%).

Conference League: mancano due settimane al playoff d'andata contro lo Sporting Braga, primo atto da giocarsi in Portogallo il 16 febbraio con i biancorossi che rispetto a qualche settimana fa fanno meno paura, vuoi per la fragorosa sconfitta contro lo Sporting Club (5-0 per la squadra di Lisbona), vuoi per le importanti cessioni di Vitinha e Fabiano Silva.