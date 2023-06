NAZIONE, Vicario sogno svanito: nel mirino c'è Falcone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da La Nazione la Fiorentina vuole prendere un portiere da mettere in concorrenza con Pietro Terracciano. Poi la stagione deciderà il titolare e la riserva. D’altra parte ‘San Pietro’ non si tocca. Lo ha ribadito un paio di volte anche l’agente Pastorello, forte di rassicurazioni da parte della Fiorentina. Il sogno legato all’arrivo in maglia viola di Vicario sta svanendo sul nascere. Il portiere dell’Empoli è ormai ad un passo dal Tottenham per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Lontano dai radar Carnesecchi, con l’Atalanta che dovrà deciderne il futuro entro breve. Con lui in Under 21 un altro profilo che ha stuzzicato l’interesse della Fiorentina: Elia Caprile. Classe 2001, proprietà formalmente del Bari, ma è chiaro che il suo destino lo abbia in mano il Napoli. Se fra gli accostati alla Fiorentina ritorna ciclicamente Cragno la situazione più interessante porta dritta a Genova, sponda Samp. Audero è un profilo che piace ad Italiano, ma da qualche ora il club doriano è tornato in possesso (contro-riscattandolo dal Lecce) del cartellino di Wladimiro Falcone. L’agente, in questo caso è Fali Ramadani, particolare da non trascurare, con una strada forse in discesa qualora la Fiorentina volesse provare ad affondare davvero la trattativa per il numero 1. Reduce da un buon campionato fra i pali del Lecce, la pista che porta a Wladimiro Falcone è una pista da seguire con considerazione.