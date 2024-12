NAZIONE, Una normalità viola da ritrovare in fretta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo i giorni difficili legati alla situazione di Edoardo Bove, è tempo per la Fiorentina di provare a ritrovare una normalità perduta. Come sottolinea La Nazione, sarà cruciale il lavoro di Raffaele Palladino e il suo ruolo da fratello maggiore per i giocatori viola.

Il tecnico, ancora giovane, viene percepito dallo spogliatoio come un compagno di esperienza, in grado di guidare il gruppo nei momenti più delicati, come quello vissuto dal centrocampista classe 2002.

Il ritorno alla normalità sarà graduale e tutt’altro che semplice, ma la ripresa del campionato rappresenta già un piccolo passo verso la routine. La gara di mercoledì è stata affrontata in condizioni estremamente difficili, quasi sull’incoscienza, senza aver ancora del tutto elaborato l’episodio drammatico accaduto pochi giorni prima.

Ora che la situazione è chiara, sorge una domanda inevitabile: con quale stato d’animo scenderanno in campo i giocatori? In questo contesto, il sostegno, le parole e la lucidità di Palladino sono state – e continueranno a essere – elementi determinanti per aiutare la squadra a ripartire.