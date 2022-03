NAZIONE, Titola: "Vedo doppio. Incubo Dusan"

"Vedo doppio. Incubo Dusan", titola La Nazione per aprire le sue pagine sportive. Sale la tensione per la partita del Franchi e tutto lo stadio di Firenze è pronto ad accogliere l'ex centravanti per un mercoledì da leoni con un unico sentimento: far capire che Fiorentina-Juventus non potrà mai essere una partita come le altre.

"Non paragoniamo questo, per cortesia, al ritorno di Roberto Baggio", scrive però il quotidiano. Meglio allora chiamare in causa Nicola Berti, che si prese una bordata di fischi proprio come se li prenderà Vlahovic. Nessuna coreografia particolare per l'attaccante serbo, non ce n'è bisogno. Vedremo come reagirà.

