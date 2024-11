NAZIONE, Tempo di mercato: idee in uscita ed entrata

FirenzeViola.it

Ancora non è tempo di calciomercato, la sessione prenderà il via a gennaio, ma la Fiorentina sta già iniziando a progettare i suoi movimenti per la finestra invernale di trattative. Se in entrata l'idea è quella di acquistare giocatori funzionali a ricoprire posizioni in cui i viola sono corti a livello numerico, vedi il ruolo di vice Kean, in uscita i gigliati potrebbero valutare di sfoltire alcuni reparti vendendo giocatori poco impiegati ma comunque con un valore di mercato non trascurabile. Come sottolineato dal quotidiano La Nazione, il pensiero va subito alla corsia sinistra e alla coppia Biraghi Parisi, ma anche a Ikone. Per Parisi si parla di un possibile interessamento del Milan, per Biraghi, che andrà in scadenza a giugno, ci sarebbe bisogno di un rinnovo per avere più potere contrattuale alla cessione, mentre per Ikone la soluzione gradita potrebbe arrivare dall'estero. Infine attenzione al capitolo portieri con Terracciano e Christensen che potrebbero essere possibili uscite.

In entrata l'obiettivo principale sembrerebbe essere l'acquisto di un vice Kean. I nomi al momento più gettonati sono quelli di Djuric del Monza, Simeone del Napoli e Lapadula del Cagliari. L'idea comunque è di un'operazione a basso costo sotto il profilo economico. Tra gli esterni invece sono tornati di moda i nomi di Daniel Maldini e Domenico Berardi.