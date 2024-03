NAZIONE, Se Belotti riposa, stasera tocca di nuovo a Nzola

Il titolo con cui La Nazione apre le sue pagine sportive è: "Viola, serata da corrida". I riflessi del successo con la Lazio sono ancora ben nitidi e Italiano ha chiesto a chiare lettere ai suoi ragazzi di replicare la prestazione anche contro il Torino. Per farlo si affiderà ancora al Gallo Belotti, scrive il quotidiano, per la sua prima partita in maglia Fiorentina contro la sua ex squadra. La tentazione è di seguire Vujadin Boskov e non cambiare la squadra che vince, ma Italiano non ha mai riproposto gli stessi undici due volte consecutive da quando dirige la Fiorentina. In caso non dovesse scegliere Belotti, sarebbe di nuovo il turno di Nzola al centro dell'attacco viola.