NAZIONE, Rocco e la fake news sulla cessione

Riecco Commisso, almeno in audio, dopo quasi quattro mesi riempiti da molte voci e altrettanti rimbalzi nonostante i tentativi di approfondire gli umori e le intenzioni dell’imprenditore italoamericano, assente da Firenze dallo scorso dicembre. Riecco Commisso attraverso un collegamento da New York che ha avuto, nella storia delle telecomunicazioni, precedenti tecnicamente più riusciti e metodi di confronto più diretti (solo domande registrate dei giornalisti, molte di queste riassunte o liofilizzate dall’ufficio stampa viola), ma come da tradizione è difficile imbrigliare uno come Rocco, il quale dopo ha aver (ri)demolito "il signorino Vlahovic e il suo procuratore" con inediti riferimenti alle pretese esponenzialmente esose dell’entourage, ha preso di petto molti argomenti: dalla vecchia battaglia per denunciare i debiti dei club italiani, alla difficoltà per la Fiorentina di competere con chi sta davanti "se i ricavi non aumenteranno", alla dura smentita sulle voci di vendita ("Sono soltanto fake news"), al ridimensionamento della cifra a disposizione del club per fare acquisti dopo le cessioni di Chiesa e Vlahovic ("Considerate tutte le spese saranno 50 milioni e non 150 come ha detto e scritto qualcuno"), fino alle indicazioni sul futuro di Italiano ("Devo ringraziarlo per il suo lavoro, come ringrazio chi ha lavorato per la scoetà in questi mesi, e spero che l’allenatore resti").