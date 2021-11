NAZIONE, Pulgar ai box: "Perché è andato in Cile?"

"Viene a questo punto da domandarsi a cosa mai sia servita la convocazione di Erick Pulgar in Nazionale", scrive stamani La Nazione. Perché dopo due voli transoceanici e un paio di visite mediche col Cile la situazione in merito al suo infortunio non è certo cambiata: il centrocampista domani salterà la sesta partita consecutiva, lo stop più lungo da quando è in Italia. Per il derby domani dunque Torreira sarà costretto a fare gli straordinari, anche se Italiano non è preoccupato visto lo splendido momento di forma dell'uruguaiano.