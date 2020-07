NAZIONE, Panchina viola: in corsa anche De Rossi

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma sull'indiscrezione rilanciata ieri sera da SkySport che vorrebbe Daniele De Rossi come candidato forte per ricoprire il ruolo di allenatore della prima squadra della Fiorentina a partire dalla prossima stagione: "Spunta De Rossi come tecnico del futuro: DDR ha smesso di giocare pochi mesi fa nel Boca Juniors ma stava per arrivare in viola l’anno scorso" è il titolo scelto dal quotidiano che spiega come Pradè che l’anno scorso per convincere DDR a venire a giocare da queste parti lo aveva ingolosito con la prospettiva di inserirlo nello staff tecnico, con il via libera da parte di Montella. Ora tutto torna di moda, magari con una spalla tecnica-senior a supporto, considerato che De Rossi deve ancora frequentare il supercorso di Coverciano. Ad aprile avrebbe dovuto frequentare il corso per gli ex calciatori e ottenere la licenza Uefa A che gli avrebbe permesso di fare il vice in A e B, allenare in C, in A femminile e nelle squadre giovanili. Il Covid-19 ha rallentato tutto. Di fatto è stato sancito che l’avventura di Iachini è al capolinea, almeno per la stagione che verrà. Profili degli allenatori fatti avevano ben altro curricula. Spalletti, Emery, Sarri, Blanc fino alla suggestione Allegri, giusto per citare alcuni dei nomi che erano stati accostati alla panchina viola. Insomma, per tornare indietro nel tempo, un’operazione in stile Roberto Mancini che da allenatore Carneade nella stagione 2000-2001 era stato piazzato a dirigere le operazioni senza neppure essersi tolto gli scarpini da gioco.