NAZIONE, Nuovo bomber: Belotti, Jovic o B. Mayoral

Ultime sull'attacco della Fiorentina a cura de La Nazione che pone i riflettori ancora una volta su Andrea Belotti a costo zero e apre le sue pagine sportive con il titolo: "Nuovo bomber, canta Belotti". Un'operazione ghiotta per la Viola visto che l'attaccante si è liberato dal Torino, anche se c'è sempre il nome di Jovic da tenere d'occhio, un'operazione che però il quotidiano considera slegata da Odriozola sempre con il Real Madrid. Infine c'è Borja Mayoral, tornato anche lui al Real Madrid dopo l'esperienza alla Roma: possibile operazione in prestito.