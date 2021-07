NAZIONE, Non solo guantoni: Italiano trasforma Drago

"Non solo guantoni: Italiano trasforma il Drago", titola stamattina La Nazione. Con il tecnico siciliano il ruolo del portire cambia quasi del tutto. Dragowski, che dovrebbe riprendersi il posto da titolare, sarà chiamato a rimodulare la propria prestazione. I pericoli non dovranno essere soltanto neutralizzati, ma anche previsti in anticipo. A volte con grandissimo anticipo. Cambierà il posizionamento di base nell’area piccola (tendenzialmente più avanzato) e sarà pienamente coinvolto nell’azione di ripartenza dal basso, partecipando al giro palla anche in situazioni di pressing avversario. Il concetto del ‘non si regala mai la palla’ parte dalle fondamenta dell’azione, dovrà essere il primo elemento identificativo del nuovo Dna viola. In questo nuovo mestiere di giocatore aggiunto il portiere sarà aiutato dai compagni della difesa, che dovranno essere veloci a smarcarsi per ricevere il pallone e impostare l’azione. Tutto questo, senza correre il rsichio di prendere imbarcate da lontano.