NAZIONE, Monte ingaggi lordo è 76mln. Kokorin 5°

La Nazione analizza il monte ingaggi della Fiorentina dopo le parole di Rocco Commisso di qualche settimana fa che avevano sottolineato come a fronte dei 76 milioni di spesa la Fiorentina facesse 80 milioni di ricavi. Le partenze di Torreira, Odriozola e Piatek hanno tolto cifre significative al monte ingaggi, così come l'addio di Callejon con un contratto da oltre 2 milioni. Ora è Milenkovic il calciatore più pagato con 3 milioni a stagione, seguito da Nico Gonzalez a 2,5. Terzo gradino del podio per Castrovilli ed Amrabat, dopo i quali c'è Kokorin con 1,8 annui, poi ci sono Cabral e Ikoné a 1,7. Sopra il milione anche i tre giocatori rientranti dai prestiti: Pulgar, Kouame e Benassi. Ecco la tabella del quotidiano: