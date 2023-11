NAZIONE, Milenkovic duracell, Mina scarico: i minuti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Nazione oggi in edicola analizza l'utilizzo dei giocatori da parte di Vincenzo Italiano in questa stagione. Ci sono alcuni giocatori indispensabili, altri sottoutilizzati. Tra i primi ci sono Milenkovic e Terracciano, il primo con 1423 minuti in campo e il secondo con 1383, tra i secondi invece c'è Infantino che è praticamente sparito dai radar viola con soli 160 minuti in 18 partite ufficiali. Peggio di lui solo Pierozzi, Comuzzo, Amatucci e Mina, autore di 12 minuti totali. Nel mezzo l'impiego delle punte (Nzola ha 1041 minuti, Beltran 701) e quelli di Kayode (721') e Parisi (1029').

