NAZIONE, Mai poker di vittorie nell'era Commisso

Battere il Lecce per consegnare a Commisso un primato che profuma d’orgoglio. Lo spunto arriva dai numeri, dalle statistiche, e racconta che nella gestione americana della Fiorentina, quattro vittorie in campionato, tutte di fila, non sono mai arrivate. Come riportato da La Nazione Italiano guarda al match con i pugliesi chiedendo al gruppo di evitare cali di tensione legati alle belle sensazioni messe insieme nelle ultime settimane. Per battere il Lecce di Baroni ci vorranno insomma le motivazioni viste sul campo nei turni di coppa internazionale e l’atteggiamento tattico con cui la Fiorentina ha saputo prendersi, due settimane fa, vittorie come quella con il Milan. La sensazione è che così sia di nuovo Cabral a vincere il ballottaggio con Jovic. Questo con l’obiettivo di permettere al brasiliano di continuare a correre in direzione del gol. E’ comunque evidente, anche in caso di sorpresa Jovic, che Italiano abbia ormai messo in testa Cabral nella gerarchia dei suoi attaccanti.Quindi, grande attenzione alla qualità sulla mediana, dove accanto ad Amrabat si andrà a riproporre Mandragora, ovvero il giocatore viola che in questa fase della stagione sembra aver raggiunto la condizione giusta per prendersi sulle spalle la Fiorentina. Altro tema da prendere in considerazione: la sosta di campionato. Una vittoria contro il Lecce aiuterebbe la Fiorentina ad affrontare la lunga pausa dedicata alle Nazionali con una tranquillità probabilmente (si torna a circoscrivere il periodo dell’avventura viola di Commisso) mai vissuta. Questo anche per recuperare energie fisiche e nervose – in tranquillità – in vista di un mese di aprile da vivere tutto d’un fiato.