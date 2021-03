NAZIONE, La Viola riscopre le fasce e Callejon spera

Linee aggiornate, ruoli rimescolati e posizioni invertite per irrobustire la squadra sulle fasce tracciando una possibile strada per rendere la Fiorentina più imprevedibile. Da qui in poi anche Callejon potrebbe avere più spazio, ma per inquadrare l’evoluzione bisogna ripartire dalla piccola svolta tattica di Benevento. E allora: Quarta è scivolato sulla destra per fare il terzino sulla corsia occupata in tandem con Eysseric, altro cambio di ruolo, e poi da Callejon per formare una catena di spinta e protezione; stesso discorso a sinistra, dove si è spostato Caceres esterno basso, con Venuti sulla fascia. Callejon, che fin qui ha avuto pochissimo spazio essendo tatticamente un intruso nel 3-5-2, perché le manovre tattiche in corso potrebbero cambiargli un poco la vita: avendo alle spalle qualcuno che copre la fascia, potrebbe assomigliare un poco di più al vero Callejon. Anche la metà, andrebbe benissimo. A riportarlo è La Nazione.