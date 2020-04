NAZIONE, La maratona di FV per Osma Onlus

Sulla Nazione oggi viene rilanciata l'iniziativa promossa da FirenzeViola.it per domenica prossima. Dalle 10 fino a sera una maratona social tutta viola a sostegno della Fondazione Osma, che raccoglie fondi per l’attività di Ponte a Niccheri soprattutto in questo momento di impegno in prima linea contro il coronavirus. Tanti i personaggi che hanno già dato conferma della loro partecipazione in diretta virtuale: ci saranno ex viola come Francesco Toldo, Gonzalo Rodriguez, Cristian Brocchi, Manuel Pasqual, Emiliano Viviano (foto) e protagonisti dello spettacolo come Pupo, Marco Masini, Alessandro Paci, la band Street Clerks. Porteranno i loro saluti online anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e quello di Firenze Dario Nardella. «Un modo per stare insieme anche da casa – spiega il vicedirettore del sito Pietro Lazzerini, cittadino di Bagno a Ripoli – con l’intento di fare del bene: donando sulla pagina di gofundme.com FV Live per OSMA Onlus contro il Covid-19 creata per l’evento, regaleremo all’ospedale nuove attrezzature contro il coronavirus e per lavorare sempre in maggiore sicurezza».