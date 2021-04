NAZIONE, Il punto sul rinnovo di Vlahovic

L'edizione odierna de La Nazione scrive che l'esplosione di Dusan Vlahovic in casa Fiorentina pone una questione complicata in merito al contratto da rinnovare. Non c’è una preclusione da parte di Vlahovic su un rinnovo che consentirebbe al club viola di costruire sul centravanti serbo il proprio futuro. Attenzione però a dare tutto per scontato, perché se da un lato l’attuale Fiorentina non ha la necessità di vivere su plusvalenze o operazioni simili, deve comunque fare i conti con gli altri club che non mancheranno di informarsi e mettere sotto al naso del ragazzo cifre importanti. Al momento niente di concreto, solo discorsi aperti da intermediari, con la Fiorentina che resta comunque interlocutore privilegiato. Serviranno però non solo argomenti economici – allungamento del contratto con incremento sostanzioso dell’ingaggio – ma anche argomenti tecnici. Non è un mistero che lui (come i tifosi, del resto) sogna una Fiorentina competitiva in Italia e dunque pronta per palcoscenici europei.