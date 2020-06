NAZIONE, Il commento: "Stadio a Campi fa arrabbiare"

In un articolo a firma Giovanni Pallanti, La Nazione oggi in edicola condivide un pensiero sul prossimo stadio della Fiorentina: "Molti fiorentini mi hanno fermato per la strada per domandarmi cosa pensavo del trasferimento, probabile, dello stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. Mi guardavano con occhio scrutatore e quando gli ho risposto che ero per la soluzione di un restauro dello storico stadio “Artemio Franchi” del grande architetto Nervi mi hanno battuto una mano sulla spalla dicendomi «Questa è la posizione giusta!»". Pallanti scrive che in Oltrarno l'idea di trasferire lo stadio a Campi Bisenzio fa arrabbiare e che per questo in molti parteciperanno all'iniziativa di domani indetta dalla Curva Fiesole. Per non perdere il Franchi, che potrebbe essere restaurato da uno come Renzo Piano: la soluzione più giusta - sempre secondo l'articolo - per non far perdere l'unico monumento nazionale tra gli impianti sportivi.