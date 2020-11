NAZIONE, Iachini prova il nuovo modulo a 2 mediani

Per la prima volta da quando è a Firenze, Iachini ha provato due mediani davanti alla difesa (Pulgar e Amrabat), lasciando a Ribery e Callejon la porzione alta della fascia e Castrovilli a sostegno del centravanti. Lo scrive l'edizione odierna de La Nazione che fa un punto sulla situazione di casa viola. Il club sfrutterà la pausa per riflettere sulla panchina, comunque vada la partita di Parma. Il chiarimento definitivo con la proprietà per Iachini è vicino e in pole position per sostituirlo c'è Cesare Prandelli, che per i tifosi ha un carico sentimentale senza paragoni. È concreta la possibilità di vedere Prandelli fino a giugno, con opzione sull’anno successivo e possibile inserimento nei quadri tecnici.