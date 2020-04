NAZIONE, I Fantallenatori hanno fame di pallone

Da tempo quello di Fantacalcio, oltre ad una passione che coinvolge milioni di persone, è un marchio registrato. Nato dalla passione di un gruppo di amici più o meno 20 anni fa, oggi è diventato il punto di riferimento di Fantallenatori e Fantaleghe che afferiscono ad un portale, appunto fantacaalcio.it, che conta tre milioni e mezzo di iscritti e che complessivamente coinvolge almeno 6-7 milioni di persone tra i contatti unici, più dell’1% della popolazione. Numeri da capogiro, specie se si pensa che rispetto alla stagione sportiva 2018/19 l’incremento di utenti è cresciuto addirittura del 50%, ma Nino Ragosta, Ceo di Quadronica e direttore di fantacalcio.it, guarda avanti, a maggior ragione in un momento come quello attuale. Cominciamo dalla fine. Perché in questo momento di difficoltà Fantacalcio è sceso in campo al fianco dei sanitari. «Sì. Con lo stop dei campionati, ci siamo fermati tutti. Abbiamo invitato i nostri iscritti a donare quanto possibile, anche eventuali montepremi, a favore degli ospedali di zona. Noi, invece, abbiamo deciso di far convergere quanto raccolto verso la Regione Campania. Abbiamo così creato una sorta di mega squadra contro il nemico invisibile, al richiamo dell’hashtag #UnFantaCalcioAlCoronavirus». A riportarlo è La Nazione.