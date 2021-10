NAZIONE, Castro: Tanta cautela per averlo al top

"Caso Castrovilli: massima cautela per averlo al top", è il primo titolo di stamani de La Nazione sulla Fiorentina. È passato molto tempo dall’infortunio patito a Marassi (18 settembre scorso) e ancora una data di rientro non c’è. Tutto è vincolato alla visita di controllo che il numero 10 viola effettuerà a metà di questa settimana. Il parere dei medici sarà ovviamente vincolante per l’eventuale ritorno in campo. Difficile che possa essere convocato per la partita di Venezia, alla ripresa del campionato, anche se l’incontro è il posticipo di lunedì prossimo e quindi in teoria ci sarebbe un giorno in più. Niente sarà lasciato al caso.